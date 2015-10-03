В Афганистане разбомбили больницу "Врачей без границ"

Сообщение об этом появилось на сайте организации в субботу, 3 октября, передает «Дождь».

«Здание травматологического центра "Врачей без границ" попало в субботу, 3 октября, в 2:10 утра под длительную бомбардировку. Зданию нанесен серьезный ущерб. Погибли трое сотрудников организации, еще 30 пропали без вести», — написано в сообщении организации.

Всего во время бомбардировки в больнице находились около 200 человек, среди которых врачи, другие работники и пациенты. Среди сотрудников «Врачей без границ» были как жители Афганистана, так и других стран.

Больница «Врачей без границ» находилась недалеко от места столкновения правительственных войск и талибов. Сообщается, что за пять дней больница приняла 394 человека.

В НАТО заявили, что больница могла быть разрушена во время авиационного налета военных США, сообщает Reuters. Представитель военно-политического блока Брайан Трибус рассказал, что момент бомбардировки больницы совпал со временем проведения военными США воздушной операции в Кундузе. По его словам, сейчас ведется расследование.

В конце сентября боевики движения «Талибан» захватили Кундуз. После этого правительственные силы совместно с коалицией, возглавляемой США, попытались освободить город и сделали заявление, что это удалось. Однако сами террористы сообщили, что продолжают удерживать свои позиции в этом районе. Местные жители также говорили, что в 200 метрах от центральной площади города продолжаются бои.

В Кундузе проживают около 300 тысяч человек.

Международная неправительственная организация по оказанию медицинской помощи людям, пострадавшим в результате вооружённых конфликтов и стихийных бедствий «Врачи без границ» была создана в 1971 году для оказания помощи жертвам гражданской войны в Нигерии. Согласно данным на сайте организации, «Врачи без границ» каждый год отправляют более трех тысяч добровольцев в 80 стран мира, включая зоны вооружённых конфликтов. «Врачи без границ» работают во многих горячих точках. Основное финансирование организации ведется из частных пожертвований.

В Афганистане «Врачи без границ» оказывают помощь в четырех больницах в Кундузе, Кабуле, Хосте и в Лашкаргахе.