Актер-комик одержал убедительную победу на президентских выборах в Гватемале

Кандидат от правого Фронта национального единства набрал 69,62% голосов по итогам обработки данных с 90% избирательных участков.

Об этом сообщил Высший избирательный трибунал страны, передает ТАСС.

Его соперница Сандра Торрес, получившая 30,38% голосов, признала свое поражение.

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Выборы прошли в спокойной обстановке, однако явка оказалась невысокой, в районе 30%. В списки избирателей были внесены порядка 7,5 млн человек. К обеспечению безопасности в день голосования были привлечены почти 60 тысяч военных и полицейских.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший режиссер и актер-комик, никогда не занимавший государственную должность, Джимми Моралес выиграл большинство голосов в первом туре президентских выборов в Гватемале.