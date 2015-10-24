Переговоры глав МИД по Сирии не принесли результатов

"То, о чем мы договорились сегодня — это провести консультации со всеми сторонами и стремиться к возобновлению переговоров — надеюсь, уже в следующую пятницу, — в рамках расширенной встречи, с тем, чтобы выяснить, существует ли обоснованная общая позиция для продвижения эффективного политического процесса", — цитирует госсексретаря США France Presse, передает Росбалт.

Керри также сообщил, что четырехсторонние переговоры по Сирии возобновятся уже через неделю, — в следующую пятницу. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости расширить круг участников переговоров.

"Наши дальнейшие контакты мы призвали проводить в таком репрезентативном, представительном формате", который предполагает привлечение ряда стран региона, в том числе, Ирана и Египта, заявил дипломат. Эти две страны, по мнению Лаврова, "во многом могут повлиять на ситуацию".