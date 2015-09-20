На выходных в Австрию въехали 20 тысяч беженцев

Австрия оценила поток беженцев, въехавших в страну за последние два дня, в 20 тысяч человек, передает Русская Служба Би-Би-Си.

Большая их часть въезжает в страну через Венгрию и Хорватию; в качестве еще одного перевалочного пункта люди используют Словению.

Ранее сообщалось о скоплении беженцев и мигрантов на границе между Хорватией и Словенией, а также у границы Австрии, где досматривались все грузовики.

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В ходе обсуждения миграционного кризиса в Берлине госсекретарь США Джон Керри заявил, что США увеличит квоту на размещение беженцев. В следующем году США примет 100 тысяч человек.

Ранее УНИАН сообщал, что Германия и Австрия призывают провести специальный саммит ЕС по урегулированию кризиса с мигрантами. В частности, во время выступления в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Вернером Файманом, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин и Вена не могут в одиночку справиться с наплывом беженцев.