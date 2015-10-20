Словения впустила в страну около 5 тысяч мигрантов

Вчера мигранты провели день в полях на холоде в Хорватии около словенской границы, пока власти стран бывшей Югославии обсуждали, кто сколько мигрантов готов принять, сообщает Би-би-си.

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В Любляне и раньше говорили, что могут справиться только с ограниченным количеством прибывших.

В воскресенье Словения официально ограничила число мигрантов, которым будет позволен въезд в страну. Введен ежедневный лимит в размере 2,5 тыс. человек.

В Хорватии лимит установлен на уровне 5 тыс. человек. Австрия впускает в страну лишь по 1500 человек в день.

Венгрия заявила о закрытии своих границ из-за того, что лидеры Европейского союза не сумели согласовать меры по сокращению притока мигрантов. В сентябре Венгрия также закрывала свою границу с Сербией.