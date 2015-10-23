Сариуш-Вольского переизбрали вице-президентом ЕНП

Как передает "Европейская правда", депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский стал одним из десяти вице-президентов Европейской народной партии (ЕНП), которая объединяет право-центристские политические силы Европы.

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Сариуш-Вольский исполняет обязанности вице-президента ЕНП с 2006 года.

На эту должность он был выдвинут от польской партии "Гражданская платформа" и Польской крестьянской партии. Вице-президент ЕНП избирается сроком на три года.

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Сариуш-Вольский является последовательным сторонником укрепления оборонного потенциала ЕС. Так, в сентябре этого года он заявил, что ЕС нуждается в настоящих решений, а не деклараций, и создании механизмов, которые бы позволили увеличить расходы на оборону.

Отметим, что из украинских партии в ЕНП представлены "ВО "Батькивщина" и "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) Виталия Кличко", имеющие статус наблюдателей.