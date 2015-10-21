Россия заявила о планах ИГИЛ объединиться с другими группировками для борьбы с силами Асада

16:33, 21 октября 2015
Мир
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"Исламское государство" ведет с другими террористическими группировками переговоры об объединении против сирийских правительственных войск. 

REUTERS

Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

"Средствами радиоразведки перехвачена информация о начале переговоров командиров нескольких крупных отрядов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" с командирами террористической организации ИГИЛ об объединении сил для сдерживания наступления сирийских правительственных войск", - сказал Конашенков.

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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.

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