В парламенте Косово оппозиционные депутаты снова распылили слезоточивый газ

Об этом говорится в сообщении Agence France Press, пишет Европейская правда.

Несмотря на жесткие меры безопасности на входе, предпринятые с целью избежать повторения ситуации на прошлой неделе, оппозиционеры все же смогли распылить газ перед началом заседания.

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"У оппозиции есть достаточно газа, чтобы блокировать любую сессию", - сказал депутат Глаук Конъюфса из партии, которая является лидером оппозиционного блока партий.

Сообщается, что перед тем как выпустить газ депутаты от оппозиции блокировали трибуну.

Напомним, в минувший четверг оппозиция в парламенте Косово сорвала работу парламента, бросив в зал гранату со слезоточивым газом.