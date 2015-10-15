В ООН заговорили о возможном перемирии в Сирии

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Так, выступая на брифинге в Женеве, Элиассон объявил, что чиновникам ООН удалось выявить четыре района в Сирии, в которых можно договориться о перемирии.

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«Мне не кажется, что пропасть между враждующими сторонами является непреодолимой, - отметил Элиассон. - При наличии политической воли, я полагаю, что, как ни парадоксально, нынешние риски эскалации конфликта могли бы подтолкнуть стороны к поиску политических путей выхода из кризиса».

Кроме того, Элиассон объяснил отсутствие в Сирии миротворцев ООН. По его словам, ситуация там еще не достигла такого накала, когда требовалось бы всерьез рассматривать вопрос о введении в страну «голубых касок».

Как известно, война в Сирии идет с 2011 года. За это время погибли более 230 тысяч человек. Около 11,5 миллиона сирийцев - более половины населения страны - были вынуждены покинуть свои дома.