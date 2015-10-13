Леонардо Ди Каприо намерен снять фильм о "Дизельном скандале" вокруг Volkswagen

Кинокомпания Paramount Pictures и принадлежащая актеру Леонардо Ди Каприо студия Appian Way приобрели права на экранизацию книги американского журналиста Джека Эвинга (Jack Ewing), посвященной скандалу вокруг автоконцерна Volkswagen, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Об актерском составе и режиссере киноленты не сообщается.

"Работа над книгой, рабочее название которой "Слишком крупный, чтобы ошибиться", еще не завершена. В ее основу положено независимое расследование нарушений крупнейшего в Европе немецкого автостроителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ди Каприо — сторонник защиты окружающей среды. Фонд актера не раз жертвовал миллионы долларов на улучшение экологической ситуации в мире.

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Причиной скандала, испортившего репутацию автомобильной компании, стала подделка результатов тестирования на выбросы вредных газов в атмосферу с помощью установленного на машины программного обеспечения. Устройство включало экологичный режим при проверке на содержание вредных веществ в выхлопных газах и отключало его при обычной эксплуатации. В результате реальные показатели были занижены в десятки раз. Отмечалось, что Volkswagen начнет собственное расследование, чтобы выяснить, какие конкретно сотрудники отвечали за программирование дизельных двигателей в момент испытаний и кто мог фальсифицировать результаты тестов.

7 октября новый генеральный директор Volkswagen Маттиас Мюллер (Matthias Mueller) сообщил, что отзыв с рынка автомобилей немецкого автоконцерна с программным обеспечением, манипулирующим данными о выбросах выхлопных газов, скорее всего, начнется в январе 2016 года. По его словам, все нарушения в автомобилях будут устранены до конца следующего года.

23 сентября председатель правления Volkswagen Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn) покинул свой пост. Глава компании объявил о своей отставке после прошедшего в Вольфсбурге заседания руководства концерна. Новым главой крупнейшего в Европе автоконцерна стал гендиректор Porsche Маттиас Мюллер.

21 сентября Volkswagen приостановил продажу в США некоторых моделей автомобилей с дизельным двигателем. Власти Соединенных Штатов обязали концерн отозвать почти 500 тысяч машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах.