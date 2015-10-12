Путин обсудил с Лукашенко размещение российской авиабазы на территории Беларуси

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости»..

По его словам, обсуждение данного вопроса будет продолжено в Астане.

«Различные аспекты этой темы обсуждались между двумя президентами, это обсуждение в конструктивном духе будет продолжено, тем более что предстоят контакты у двух президентов, они увидятся в Казахстане на саммите СНГ», - сказал Песков.

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Как сообщается, Путин посетит Казахстан 15–16 октября, где примет участие в заседаниях совета глав СНГ и Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).