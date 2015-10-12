В Москве задержали группу лиц, которые готовили теракт - НАК РФ

Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ, передает РИА Новости.

По информации агентства "причастных к подготовке теракта задержали в рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий органами безопасности в одном из жилых домов в Стрельбищенском переулке Центрального административного округа».

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По сообщению НАК РФ, в квартире, где скрывались бандиты, обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

По данному факту проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия, говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в столице Турции Анкаре прогремели два взрыва. Количество жертв мощных взрывов возросло до 95 человек.