Путин рассказал о сроках военной операции в Сирии

Президент России Владимир Путин подтвердил, что сроки операции РФ в Сирии будут ограничены наступательной операцией сирийских военных.

"Мы не можем брать на себя лишние обязательства и никогда их не брали. Я с самого начала сказал, что активная фаза нашей работы в Сирии будет ограничена по времени сроком наступательной операции этой самой сирийской армии", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 1", передает РИА Новости.

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Также он исключил возможность использования Вооруженных сил РФ в наземной операции в Сирии.

"Это исключено, - сказал Путин. - Что бы ни произошло, мы не собираемся этого делать, и наши сирийские друзья об этом знают".