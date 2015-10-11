Путин: Операция РФ в Сирии - не спонтанные действия, а исполнение "намеченных ранее планов"

Операция России в Сирии - это не спонтанные действия, а исполнение "намеченных ранее планов", сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью "России 1", пишет ТАСС.

"Все, что происходит в небе и на земле, - это не спонтанные действия, а исполнение намеченных ранее планов", - сказал глава российского государства.

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Путин отметил, что Военно-космические силы РФ "готовились к этим военным акциям". "Мы проводили предварительные мероприятия, которые заключались в том, что мы сосредоточили в нужном нам месте и в нужное время достаточное количество сил и средств. Мы проводили настойчиво и длительное время разведку из космоса и с воздуха. Мы сопоставляли разные виды получаемой информации", - рассказал Путин.

Он добавил, что представители Генштаба работали в координации с сирийскими партнерами и другими странами региона. Был создан информационный центр в Багдаде. "И в результате обмена данными получили дополнительные сведения", - отметил президент РФ.