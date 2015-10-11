В Гватемале число жертв оползня возросло до 264 человек

Об этом сообщил представитель добровольных спасательных служб, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на Франс Пресс.

На данный момент спасательная операция продолжается.

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Ранее сообщалось, что 40 семей эвакуируют из-за угрозы нового оползня. Под многометровыми завалами грязи и камней 1 октября оказались до 200 домов местных жителей, которые в момент стихийного бедствия спали.

Напомним, в ночь на 2 октября размытый ливнями склон холма высотой несколько десятков метров обрушился на поселок Камбрай в муниципалитете Санта-Катарина-Пинула.