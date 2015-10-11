В Гватемале число жертв оползня возросло до 264 человек
06:42, 11 октября 2015Мир
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Число жертв оползня в Гватемале возросло до 264, еще 40 считаются пропавшими без вести.
REUTERS
Об этом сообщил представитель добровольных спасательных служб, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на Франс Пресс.
На данный момент спасательная операция продолжается.
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Ранее сообщалось, что 40 семей эвакуируют из-за угрозы нового оползня. Под многометровыми завалами грязи и камней 1 октября оказались до 200 домов местных жителей, которые в момент стихийного бедствия спали.
Напомним, в ночь на 2 октября размытый ливнями склон холма высотой несколько десятков метров обрушился на поселок Камбрай в муниципалитете Санта-Катарина-Пинула.
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