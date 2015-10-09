Российские бомбардировщики за сутки уничтожили 60 объектов ИГИЛ в Сирии
16:44, 09 октября 2015Мир
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Российские самолеты поразили 60 объектов боевиков «Исламского государства» в Сирии за сутки.
Авиабаза РФ в Сирии / stat.mil.ru
Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-лейтенант Игорь Макушев, РИА «Новости».
По его словам, было совершено 67 вылетов.
«За минувшие сутки с авиабазы «Хмеймим» совершено 67 боевых вылетов. Самолеты Су-34М, Су-25СМ нанесли поражение 60 объектам террористов», - сказал Макушев.
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Как сообщал УНИАН, армия президента Сирии Башара Асада и силы Российской Федерации за сегодняшний день уничтожили более 50 боевиков на территории Сирии.
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