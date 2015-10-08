В Болгарии в тоннеле столкнулись 50 автомобилей (фото)
18:04, 08 октября 2015Мир
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На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция. Магистраль блокирована.
В Болгарии произошло крупное ДТП / botevgrad.com
Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в тоннеле "Витиня" на магистрали "Хемус" недалеко от болгарской столицы.
По данным полиции, в аварию попали более 50 машин, два человека погибли, минимум двое - тяжело ранены и доставлены в больницу, передает ТАСС.
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На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция. Магистраль блокирована.
Причины ДТП выясняются.
В данный момент магистраль блокирована / botevgrad.com
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