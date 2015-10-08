В Болгарии в тоннеле столкнулись 50 автомобилей (фото)

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в тоннеле "Витиня" на магистрали "Хемус" недалеко от болгарской столицы.

По данным полиции, в аварию попали более 50 машин, два человека погибли, минимум двое - тяжело ранены и доставлены в больницу, передает ТАСС.

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На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция. Магистраль блокирована.

Причины ДТП выясняются.