Россия заявила о слежке за американским ракетным эсминцем в Черном море

16:03, 07 октября 2015
Мир
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Корабли и морская авиация Черноморского флота постоянно наблюдают за эсминцем ВМС США «Портер".

Ракетный эсминец "Портер" / Фото: wikiwand.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«В кильватере американского эсминца следует корабль непосредственного слежения Черноморского флота, оснащенный современными средствами радиотехнической разведки, который фиксирует все его действия», - заявил собеседник агентства.

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Самолеты пока не облетали эсминец, но, возможно, сделают это в будущем.

В июле «Портер» и румынский корвет «Мачеллариу» провели зенитные стрельбы в Черном море.

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