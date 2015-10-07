Россия заявила о слежке за американским ракетным эсминцем в Черном море

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«В кильватере американского эсминца следует корабль непосредственного слежения Черноморского флота, оснащенный современными средствами радиотехнической разведки, который фиксирует все его действия», - заявил собеседник агентства.

Читайте такжеВ Черное море вошел американский ракетный эсминец

Самолеты пока не облетали эсминец, но, возможно, сделают это в будущем.

В июле «Портер» и румынский корвет «Мачеллариу» провели зенитные стрельбы в Черном море.