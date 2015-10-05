В Кыргызстане после подсчета 90% бюллетеней лидирует правящая партия

Такие данные Центризбирком Кыргызстана приводит после подсчета 90% бюллетеней, сообщает Радио Свобода.

Оппозиционная партия «Республика – Ата-Журта» становится второй, имея 20% голосов. Всего семипроцентный избирательный барьер преодолели шесть партий.

Парламент Кыргызстана состоит из 120 депутатов.

По данным ЦИК, 4 октября проголосовали около 60% зарегистрированных избирателей.

В течение дня фиксировались случаи технических проблем, звучали обвинения в мошенничестве. Киргизская служба Радио Свобода (Радио«Азаттык») сообщала о длинных очередях на некоторых избирательных участках, многие избиратели говорили о двух - или трехчасовом ожидании, чтобы получить возможность проголосовать.

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На выборах в Кыргызстане впервые в Центральной Азии использовались биометрические карты для идентификации каждого избирателя в попытке остановить возможные фальсификации. Вице-премьер Таїрбек Сарпашев заявил 4 октября, что от 3 до 5% избирателей имели «технические проблемы с биометрической системой голосования».

Министерство внутренних дел заявило, что получило некоторые жалобы на партии, которые пытались купить голоса. В то же время местные наблюдатели отметили, что не получали сообщений об «очень серьезных нарушениях».

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Как сообщал УНИАН, в Кыргызстане, где 4 октября проходят парламентские выборы, в 20:00 по местному времени закрылись участки для голосования. После завершения голосования премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев заявил, что проголосовало более половины от количества избирателей в списках.