Жертвами наводнения во Франции стали 12 человек

Число жертв наводнения на юго-востоке Франции увеличилось до 12 человек. Все они погибли в ночь с субботы на воскресенье, сообщает ТАСС.

"Три человека погибли в результате затопления дома престарелых неподалеку от города Антиб, еще один человек погиб в Канне", - говорится в сообщении.

"Река Браг вышла из берегов, районы близ города Антиб сильно затоплены, - приводит агентство слова представителя пожарной службы. - Задействованы два спасательных вертолета".

Мэр Канна объявил в городе чрезвычайное положение.

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Как сообщал УНИАН, ранее не менее 70 человек погибли в масштабном наводнении в индийском штате Гуджарат, вызванном сильнейшими ливнями.