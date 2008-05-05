Грузия уведомила Россию о выходе из двустороннего соглашения по ПВО

Министерство иностранных дел Грузии сегодня официально уведомило российскую сторону о выходе из двустороннего соглашения между Министерствами обороны двух стран о сотрудничестве в сфере Противоздушной обороны (ПВО) от 19 апреля 1995 года.

Об этом сообщает МИД Грузии, передает "Новости-Грузия".

Соответствующая нота была передана директором Департамента МИД Грузии по вопросам России Ираклием ТОРОНДЖАДЗЕ посланнику России в Грузии Андрею СМАГУ.