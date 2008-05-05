Грузия уведомила Россию о выходе из двустороннего соглашения по ПВО
16:45, 05 мая 2008Мир
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Сообщение МИД Грузии
Министерство иностранных дел Грузии сегодня официально уведомило российскую сторону о выходе из двустороннего соглашения между Министерствами обороны двух стран о сотрудничестве в сфере Противоздушной обороны (ПВО) от 19 апреля 1995 года.
Об этом сообщает МИД Грузии, передает "Новости-Грузия".
Соответствующая нота была передана директором Департамента МИД Грузии по вопросам России Ираклием ТОРОНДЖАДЗЕ посланнику России в Грузии Андрею СМАГУ.
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