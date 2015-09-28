В российском Красноярске установили "Ватное сердце Родины" (фото)

Об этом сам Слонов написал на своей странице в Facebook.

"У нас всех есть Родина. И, несомненно, наша Родина - она Мать. И естественно , у матери должно быть сердце. А какое оно это сердце? Конечно же, ватное, конечно же, большое и теплое. Предсказуемо почерневшее от пота и крови уже ушедших поколений. Почерневшее от нашего нравственного помрачения. Сморщенное от нашей праздности и беспечности… Сердце Родины как немой упрёк нам, блудным сыновьям, безрассудно проматывающим свою жизнь с чужестранными валентинками…" - объяснил художник свою работу.

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Стоит отметить, что красноярский художник Василий Слонов известен серией плакатов, посвященных олимпиаде в Сочи, на которых он нарисовал олимпийские кольца в виде колючей проволоки или виселицы.