Посол России не извинился за свои слова о вине Польши во Второй мировой

Об этом он заявил по результатам встречи в МИД Польши, подчеркнув, что его неправильно интерпретировали, пишет Европейская правда со ссылкой на Onet.pl.

"Я объяснил, что это была неправильная интерпретация. Я не имел в виду, что Польша несет ответственность за взрыв Второй мировой войны. Я имел в виду, что политика Польши в 30-х годах привела к этой катастрофе. В интервью я был недостаточно точен в этой части, и это вызвало такую реакцию", - сказал посол.

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При этом он подчеркнул, что не имел намерения оскорбить польский народ.

При этом Андреев подчеркнул, что не отказывается от своих слов о том, что российско-польские отношения сейчас наиболее худшие с 1945 года.

Он также отметил, что не получил ноты протеста.

Как сообщал УНИАН, высказывания российского дипломата вызвали возмущение в Польше. Польские политики остро комментировали слова российского дипломата. Представитель правительства Цезари Томчик отметил, что польское дипломатическое ведомство имеет очень четкие ответы в таких случаях – начиная от ноты протеста, заканчивая выдворением дипломата из страны.