Солана считает ”неразумным” решение России увеличить контингент в Абхазии

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Хавьер СОЛАНА считает решение российских властей об увеличении миротворческого контингента в Абхазии "неразумным".

Как сообщает агентство «Рейтер», от этом он заявил после встречи со главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ в Люксембурге.

"Даже если увеличение проходит в рамках договоренностей, если мы хотим снизить уровень напряженности, я не думаю, что подобные меры сейчас можно назвать разумными", - заявил Х.СОЛАНА.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 апреля, МИД РФ сообщило, что развитие событий в зоне грузино-абхазского конфликта диктует необходимость увеличения личного состава Коллективных сил СНГ по поддержанию мира (КСПМ) в пределах численности, определенной решением Совета глав государств СНГ от 22 августа 1994 года - до 3 тис. военнослужащих.

Власти Грузии назвали категорически неприемлемым для Тбилиси увеличение количества российского миротворческого контингента в Абхазии.