Россия обвинила Грузию в подготовке нападения на Абхазию
Заявление МИД РФ
Министерство иностранных дел России во вторник, 29 апреля, заявило, что Грузия готовит плацдарм для начала военной операции против Абхазии.
По информации МИД, Грузия перебрасывает в верхнюю части Кодорского ущелья вооружения, горюче-смазочные материалы, продовольствие и личный состав вооруженных сил. Общая численность грузинских армейских и полицейских подразделений в регионе, по данным МИД РФ, уже превышает 1500 человек, сообщает Лента.ру.
Как утверждает МИД РФ, в регионе присутствуют подразделения грузинского спецназа, криминальной и патрульной полиции регионов Самегрело и Земо Сванетия, контрразведки и военнослужащие Минобороны Грузии. Также здесь присутствует артиллерия в составе нескольких 122-миллиметровых орудий и минометов.
Кроме того, напоминает МИД РФ, авиация грузинских ВВС регулярно совершает вылеты с заходом в зону ответственности миротворческих сил, а 18 марта и 20 апреля 2008 года в зоне безопасности были сбиты грузинские беспилотные летательные самолеты-разведчики.
"Анализ состава силовых структур, присутствующих в этом регионе, позволяет сделать вывод о подготовке плацдарма для начала военной операции против Абхазии", - заявляет МИД России.
Между тем в МВД Грузии утверждают, что эта информация не соответствует действительности. По словам официального представителя МВД Грузии Шота Утиашвили, "это откровенная дезинформация, рассчитанная на нагнетание обстановки в зоне конфликта".
Утиашвили утверждает, что в Кодорском ущелье находятся только полицейские подразделения и нет никакой военной техники. Кроме того, Утиашвили заявил, что грузинская сторона располагает данными о концентрации абхазских вооруженных формирований вблизи Кодорского ущелья.
Стоит также отметить, что Минобороны России во вторник, 29 апреля, обвинило Грузию в провокациях против российских миротворцев. В целях усиления контроля за обстановкой в зоне грузино-абхазского конфликта командование Коллективных сил по поддержанию мира СНГ приняло решение выставить 15 дополнительных наблюдательных постов вдоль грузино-абхазской административной границы.