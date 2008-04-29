Россия обвинила Грузию в подготовке нападения на Абхазию

Министерство иностранных дел России во вторник, 29 апреля, заявило, что Грузия готовит плацдарм для начала военной операции против Абхазии.

По информации МИД, Грузия перебрасывает в верхнюю части Кодорского ущелья вооружения, горюче-смазочные материалы, продовольствие и личный состав вооруженных сил. Общая численность грузинских армейских и полицейских подразделений в регионе, по данным МИД РФ, уже превышает 1500 человек, сообщает Лента.ру.

Как утверждает МИД РФ, в регионе присутствуют подразделения грузинского спецназа, криминальной и патрульной полиции регионов Самегрело и Земо Сванетия, контрразведки и военнослужащие Минобороны Грузии. Также здесь присутствует артиллерия в составе нескольких 122-миллиметровых орудий и минометов.

Кроме того, напоминает МИД РФ, авиация грузинских ВВС регулярно совершает вылеты с заходом в зону ответственности миротворческих сил, а 18 марта и 20 апреля 2008 года в зоне безопасности были сбиты грузинские беспилотные летательные самолеты-разведчики.

"Анализ состава силовых структур, присутствующих в этом регионе, позволяет сделать вывод о подготовке плацдарма для начала военной операции против Абхазии", - заявляет МИД России.

Между тем в МВД Грузии утверждают, что эта информация не соответствует действительности. По словам официального представителя МВД Грузии Шота Утиашвили, "это откровенная дезинформация, рассчитанная на нагнетание обстановки в зоне конфликта".

Утиашвили утверждает, что в Кодорском ущелье находятся только полицейские подразделения и нет никакой военной техники. Кроме того, Утиашвили заявил, что грузинская сторона располагает данными о концентрации абхазских вооруженных формирований вблизи Кодорского ущелья.

Стоит также отметить, что Минобороны России во вторник, 29 апреля, обвинило Грузию в провокациях против российских миротворцев. В целях усиления контроля за обстановкой в зоне грузино-абхазского конфликта командование Коллективных сил по поддержанию мира СНГ приняло решение выставить 15 дополнительных наблюдательных постов вдоль грузино-абхазской административной границы.