Frankfurter Allgemeine: Американцы опасаются повторения 11-го сентября

Об этом сообщает Лоренц Хемикер в своей статье «Американцы опасаются повторения 11-го сентября», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Три из четырех американцев в своей собственной стране опасаются теракта катастрофического масштаба, совершенного исламистскими террористами. Такой вывод можно сделать из опроса, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам, данные которого недавно были опубликованы.

Согласно опросу, 72 процента респондентов опасаются, что в США может повториться такой теракт, как 11 сентября 2001 года. Во время атак четырех самолетов в Нью-Йорке и Вашингтоне были убиты почти 3000 человек. 69 процентов также боятся международного терроризма. 64 процента беспокоятся из-за усиления таких радикальных исламистских групп, как «Исламское государство» (ИГ) в Сирии и Ираке.

В дополнение к различным формам страха перед терроризмом, который, в случае определенных атак, настолько велик, как никогда с 2002 года, большинство американцев пугают кибератаки на компьютерные сети (69 процентов), а также вражеские государства, которые либо стремятся получить ядерное оружие (59 процентов ), либо, как в случае с Северной Кореей, уже им обладают (55 процентов).

Внешнеполитические амбиции Китая и военная игра мускулами со стороны России, так как они выражены в последнем стратегическом докладе Пентагона, американцев, кажется, не слишком впечатляют. В опубликованном в начале июля последнем издании Стратегии национальной безопасности, министерство обороны США классифицировало оба этих государства как угрозу интересам национальной безопасности. Назначенный начальником генштаба США, генерал Джозеф Данфорд, даже назвал Россию наибольшей угрозой для безопасности Америки.

Мигранты разделяют американцев

Среди опрошенных американцев амбиции Китая по вооружению важны только для четырех из десяти, а территориальные амбиции России – только для каждого третьего.

Опрос не позволяет объективно сказать, вызывает ли у американцев обеспокоенность кризис беженцев в Европе. Он состоялся в мае и июне этого года. Но он хорошо показывает, что, учитывая границу с Мексикой, проблема миграции существенно разделяет народ. Почти две трети опрошенных республиканцев считают большое число беженцев и мигрантов, которые приезжают в Соединенные Штаты, критической угрозой. Среди демократов так думает почти каждый третий. Среди независимых избирателей почти каждый второй человек разделяет такую оценку.

Большинство независимых и две трети республиканцев считают одной из важнейших задач внешней политики контроль и снижение нелегальной иммиграции в США.

Оружие украинцам? - скорее нет

Доверят ли американцы европейцам бороться с кризисом беженцев? Здесь тоже можно отметить тенденцию. «Они считают, что ЕС может ответственно решить глобальные проблемы», сказал Крейг Кафура, исследователь Чикагского совета по глобальным вопросам немецким журналистам в Чикаго во время поездки, которая была организована Государственным департаментом США. Это видно на примере кризиса в Украине. Ситуация беспокоит американцев. «Но они поддерживали дипломатическое участие европейцев, а также санкции и нынешнюю власть в Киеве». При других обстоятельствах американцы ведут себя сдержанно.

Каждый второй человек может себе представить, что Америка будет проводить подготовку Вооруженных сил Украины. Но среди них не найдется большинства, которое бы поддержало поставки оружия и военной техники украинской власти.