"Работники сами просили": прокуратура РФ признала законным выдачу зарплаты кирпичами

Об этом сообщает newsru.com.

Работники сами просили выдать им кирпичи вместо денег, и такая возможность прописана в российском законодательстве, говорится в сообщении надзорного ведомства.

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"В период с мая по июль 2015 года 43 работниками предприятия на имя А.Кевлича (директора завода Александра Кевлича - УНИАН) написаны заявления на отпуск кирпича в счет погашения задолженности по заработной плате на общую сумму 680 тыс.рублей, что составляет 15% от общей суммы задолженности по предприятию. Возможность данной формы оплаты труда предусмотрена ст.131 ("Формы оплаты труда") Трудового Кодекса РФ. Нарушений трудового законодательства при этом допущено не было", - говорится в сообщении прокуратуры.

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В ведомстве пояснили, что сейчас предприятие имеет задолженность по заработной плате перед сотней рабочих и служащих. Задержки с выплатой возникали с января по август 2015 года. Это произошло из-за отсутствия спроса на продукцию предприятия, констатировали в прокуратуре.

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Еще в апреле работники завода обратились в прокуратуру, и ведомством был принят "комплекс мер для устранения нарушений трудового законодательства". В частности, в мае в отношении директора завода было заведено административное дело за нарушение трудового законодательства, суд наложил на него штраф в пять тысяч рублей. Аналогичное дело было заведено на юридическое лицо, на завод наложили штраф в 35 тысяч рублей.