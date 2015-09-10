Большая часть российских убийств происходит из-за алкоголя - Минздрав РФ

16:24, 10 сентября 2015
Мир
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По меньшей мере две трети всех насильственных смертей в России происходит в связи с пьянством.

водка / newsline.ru

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Олега Салагая.

«По оценкам российских ученых, примерно две трети всех смертей насильственного характера ассоциированы с алкоголем. Примерно одна четверть всех смертей по сердечно-сосудистым заболеваниям также ассоциированы с алкоголем», - заявил Салагай.

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Отметим, ранее министерство сообщало, что алкоголь является главной причиной смерти российских мужчин.

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