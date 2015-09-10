Большая часть российских убийств происходит из-за алкоголя - Минздрав РФ
16:24, 10 сентября 2015Мир
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По меньшей мере две трети всех насильственных смертей в России происходит в связи с пьянством.
Две трети всех смертей насильственного характера в РФ ассоциированы с алкоголем / newsline.ru
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Олега Салагая.
«По оценкам российских ученых, примерно две трети всех смертей насильственного характера ассоциированы с алкоголем. Примерно одна четверть всех смертей по сердечно-сосудистым заболеваниям также ассоциированы с алкоголем», - заявил Салагай.
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Отметим, ранее министерство сообщало, что алкоголь является главной причиной смерти российских мужчин.
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