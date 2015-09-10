Большая часть российских убийств происходит из-за алкоголя - Минздрав РФ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Олега Салагая.

«По оценкам российских ученых, примерно две трети всех смертей насильственного характера ассоциированы с алкоголем. Примерно одна четверть всех смертей по сердечно-сосудистым заболеваниям также ассоциированы с алкоголем», - заявил Салагай.

Читайте такжеУпотребление алкоголя приводит к опасности психологической и духовной зависимости - протоиерей УПЦ

Отметим, ранее министерство сообщало, что алкоголь является главной причиной смерти российских мужчин.