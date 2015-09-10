Die Welt: ради победы на выборах Эрдоган пойдет на риск гражданской войны

14:57, 10 сентября 2015
Мир
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Президент Турции хочет вернуть свое всемогущество. Военные операции по его приказу погружают страну в хаос и дестабилизируют соседние страны. Но Эрдоган продолжает играть с огнем.

REUTERS

В статье Дитриха Александра под названием «Ради победы на выборах Эрдоган пойдет на риск гражданской войны», опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что Турция, член НАТО и кандидат на членство в ЕС, погружается в хаос. Вместо того, чтобы быть частью столь необходимых решений, она сама становится все большей проблемой. В то время как свободный мир объединяет силы, чтобы бороться с фанатичными убийцами так называемого Исламского государства, Анкара не нашла ничего лучше, чем отправить свою армию в соседний Ирак, чтобы преследовать там боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

Чтобы ослабить курдов, в общем, хотя они, кажется, единственные, кто способен эффективно противостоять ИГ на этой территории – и до этого, в конце концов, дойдет.

Анкара играет с огнем, потому что надежная, консервативная исламская ПСР ослабевает, а с ней – сила Реджепа Тайипа Эрдогана. Режим ищет козла отпущения. РПК разжигает конфликт, потому что в возрождении курдов, она видит возможность требовать у турецкого государства больше уступок, чем просто частичную автономию или региональные права на самоопределение.

Активисты ПСР становятся агрессивными

ИГ играет с огнем, потому что оно ослеплено идеологией и считает врагом каждого, кто отрицает его узкое толкование «истинного ислама». Турецкое государство выступает против РПК, националисты – против левых, курды – против ИГ, ИГ – против всех. Часто используемая аналогия с пороховой бочкой – сегодня она находится на Босфоре.

REUTERS

Даже и особенно внутри страны. Два нападения активистов ПСР на критикующую правительство газету Hürriyet в Стамбуле и почти ежедневные столкновения и нападения являются выражением растущей враждебности и насилия по отношению друг к другу внутри турецких групп. Националисты напали на офисы до недавних пор успешной про-курдской левой Народно-демократической партии (НДП).

То, что может надолго погубить экономическое возрождение и относительную политическую стабильность, теперь разгорается со все большей интенсивностью. Ко всему, два миллиона беженцев в стране и распадающиеся государства по соседству. Эта смесь требует дальновидного политического лидерства. Этого от Эрдогана ожидать не следует. Он хочет вернуть свое однопартийное правление. Ради этого он рискует всем. Даже гражданской войной.

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