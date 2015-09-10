Компания 21st Century Fox выкупила акции National Geographic

Американское «Национальное географическое общество» заявило о продаже журнала National Geographic, а также ряда других своих активов компании 21st Century Fox, принадлежащей медиамагнату миллиардеру Руперту Мердоку. Об это сообщает Коммерсант со сылкой на The New York Times.

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Сделка обошлась Мердоку в $725 млн. 73% из объединенных медиа-активов будут принадлежать господину Мердоку. Остальную часть акций получат топ-менеджеры National Geographic Society. Первым председателем правления National Geographic Partners будет назначен Гэри Нелл, исполнительный директор National Geographic Society.

Одной с причин продаж стало то, что журнал National Geographic, как и большинство печатных изданий переживает не лучшие экономические времена в связи с приходом цифровых технологий. Как показывает статистика, в конце 1980-х тираж журнала составлял 12 млн экземпляров, тогда как в последнее время этот показатель упал до 3,5 млн.