Премьер Ирака уволил 123 действующих чиновников в процессе реформ

Как говорится в его заявлении, часть уволенных чиновников уйдет на пенсию, другим «скорректируют» их должности, сообщает Радио Свобода.

Он не уточнил, какие именно правительственные органы охватит эта смена.

Правительство Ирака пошло на ряд реформ после многотысячных протестов, что в прошлом месяце охватили на несколько дней ряд городов страны с протестами против коррупции и значительных правительственных расходов. В ответ Хайдар аль-Абади объявил о несколько реформ и сокращения в системе власти.

В частности, он ликвидировал должности всех трех вице-президентов и трех вице-премьер-министров, на треть уменьшил число министерств, сократил расходы на охрану политиков и отменил действующую до сих пор в Ираке систему распределения должностей по квотам по партийным и религиозным признакам – которая, по словам критиков, приводила к тому, что должности часто занимали непрофессиональные и неквалифицированные люди.

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Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в рамках плана по повышению эффективности работы правительства сократил 11 министерств.