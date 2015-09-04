Российские военные в Таджикистане переведены на усиленное несение службы
Военнослужащие 201-й российской базы переведены на усиленное несение службы.
Об этом сообщает РИА "Новости».
«В связи с событиями, произошедшими в пятницу утром в Душанбе и городе Вахдате, военнослужащие душанбинского гарнизона, а также кулябского и кургантюбинского полков переведены на усиленное несение службы», - сообщил собеседник агентства.
Читайте такжеПутин: Асад готов поделиться властью и провести парламентские выборы
По его информации, также усилена охрана вокруг подразделений российской военной базы и введен усиленный пропускной режим.
Кроме того, сообщается, что количество погибших в ходе нападений увеличилось до 44 человек - 33 сотрудника МВД и минобороны Таджикистана, а также 9 военнослужащих из группировки бывшего замминистра обороны.
Читайте такжеСША из-за российской агрессии восстанавливают военную базу в Германии
Правоохранительные и силовые структуры страны приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за опасения серии крупных терактов.
Нападение на отделение милиции в Душанбе было совершено под руководством бывшего начальника мобилизационного управления министерства обороны Таджикистана Джунайдулло Умарова. Также стало известно, что в районе аэропорта Душанбе произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и преступниками.