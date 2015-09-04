Российские военные в Таджикистане переведены на усиленное несение службы

Об этом сообщает РИА "Новости».

«В связи с событиями, произошедшими в пятницу утром в Душанбе и городе Вахдате, военнослужащие душанбинского гарнизона, а также кулябского и кургантюбинского полков переведены на усиленное несение службы», - сообщил собеседник агентства.

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По его информации, также усилена охрана вокруг подразделений российской военной базы и введен усиленный пропускной режим.

Кроме того, сообщается, что количество погибших в ходе нападений увеличилось до 44 человек - 33 сотрудника МВД и минобороны Таджикистана, а также 9 военнослужащих из группировки бывшего замминистра обороны.

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Правоохранительные и силовые структуры страны приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за опасения серии крупных терактов.

Нападение на отделение милиции в Душанбе было совершено под руководством бывшего начальника мобилизационного управления министерства обороны Таджикистана Джунайдулло Умарова. Также стало известно, что в районе аэропорта Душанбе произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и преступниками.