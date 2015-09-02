В Узбекистане запретили неугодную власти науку

В преподаваемом до сих пор предмете «Политология. Теория и практика строительства демократического общества в Узбекистане» отброшено первое слово «Политология», передает Озодлик Радиоси.

При этом в приказе министра высшего и среднего специального образования не сказано о причинах отказа от вышеупомянутого предмета.

Стоит отметить, что в Узбекистане с 2013-14 учебных годов в вузах страны был прекращён выпуск политологов. Последние дипломы по специальности «Политология» были выданы выпускникам в 2013 году.

Читайте такжеРоссийская Дума попросила Медведева запретить Windows 10

Причиной отмены предмета политологии, как говорят, стало «отсутствие научной методологии политологии, изучение тем этого предмета другими предметами, наличие учебников по данному предмету, основанных исключительно на западной литературе и не соответствующих национальному наследию», а также не освещение данным предметом «узбекской модели».

В свою очередь известный узбекский политолог Фарход Талипов резко раскритиковал отмену министерством преподавания политологии. Он сравнил отношение правительства Узбекистана к образованию со сталинскими временами.

"В бывшем Советском Союзе в 1930-1940-х годах был такой термин – лженаука. К числу таких наук относились генетика, кибернетика, геополитика и даже велась борьба с ними. Мы очень надеемся, что политологию – профессию XXI века – не постигнет та же участь в Узбекистане", - подчеркнул он.