ЕС назначил руководителя группы по противодействию российской пропаганде

Об этом во вторник, 1 августа, сообщил сам Портман в социальной сети Linkedin, передает Радио Свобода.

По словам Джайлса Портмана, в его обязанности входит коммуникация и продвижение политики Евросоюза в рамках Восточного партнерства, повышения дееспособности ЕС реагировать на дезинформацию, а также усиление независимости СМИ.

Ранее Портман работал в Европейской службе внешних действий (дипломатическом ведомстве ЕС), МИД Британии, был постоянным представителем Лондона в ЕС.

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Команда Евросоюза по противодействию российской пропаганде должна заработать в полной мере в сентябре этого года.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский союз планирует противодействовать пропаганде Российской Федерации. Противостоять российской пропаганде предлагается в частности путем усиления поддержки независимых средств информации в странах-участниках программы «Восточное партнерство», а также привлечения в этих странах внимания к дезинформации со стороны «внешних сил».