Фотографии со спутника ООН подтвердили полное уничтожение храма в Пальмире (фото)

Этот храм считается одним из наиболее важных строений в 2000-летнем археологическом комплексе в Пальмире, передает ZN.UA со ссылкой на The Washington Post. В сообщении ООН говорится, что теперь, похоже, мало что осталось от того, что некогда было одним из наиболее сохранившихся древних сооружений в мире.

"Мы можем подтвердить разрушение главного здания храма Бэла, а также ряда колон в непосредственной близости от него", - сообщили в ООН.

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Боевики "Исламского государства" захватили Пальмиру в середине мая. Перед тем как оставить город, сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры.