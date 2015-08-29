Президент Турции утвердил состав временного правительства
Президент Турции Тайип Эрдоган одобрил представленный премьер-министром страны Ахметом Давутоглу в пятницу состав временного правительства.
Об этом говорится в заявление главы государства, опубликованном на его сайте, передает РБК-Украина.
Сообщается, что персональный состав кабинета министров будет объявлен позднее.
Временное правительство поддержали правящая "Партия справедливости и развития" и прокурдская "Партия демократии народов".
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Предполагается, что временное правительство проработает до внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 1 ноября.
Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Турции и лидер "Партии справедливости и развития" (AKP) Ахмет Давутоглу вернул мандат на формирование нового правительства после того, как переговоры о формировании коалиции с двумя партиями провалились.
Нынешняя правящая в Турции "Партия справедливости и развития" стремилась создать коалицию с националистической партией после того, как в июне впервые с 2002 года потеряла парламентское большинство, а вместе с ним и возможность в одиночку сформировать правительство.