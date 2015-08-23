Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь" (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Ракетных войск стратегического назначения. Как отмечается в сообщении, запуск ракеты был осуществлен в субботу, 22 августа, в 18:13 по Киеву.

В пресс-службе РВСН отметили, что учебная боевая часть баллистической ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

"Целью пуска явилось испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", - сообщили российские военные.

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Как отмечается в сообщении, вес трехступенчатой ракеты РС-12М составляет порядка 45 тонн. По официальной информации, она может доставлять боевую часть, в том числе с ядерным зарядом, на расстояние около 10 тысяч километров.

Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование Россией ядерного оружия в качестве инструмента запугивания вызывает глубокую тревогу.