Около тысячи мигрантов прорвались в Македонию

20:37, 21 августа 2015
Мир
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По меньшей мере десяти пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

REUTERS

Около тысячи нелегальных мигрантов смогли прорваться через полицейское ограждение из Греции в Македонию.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на агентство Reuters.

По меньшей мере десяти пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

В четверг власти Македонии объявили режим чрезвычайной ситуации на границе с Грецией из-за возрастающего потока беженцев в страну. После закрытия границы несколько тысяч человек провели ночь возле пропускных пунктов, а утром в пятницу попытались прорваться на территорию Македонии. Полиция страны применила слезоточивый газ для разгона толпы беженцев. В Организации Объединенных Наций выразили в связи с этим обеспокоенность.

Большинство мигрантов прибывают на границу Македонии из Сирии, Ирака и Афганистана через Грецию. Страна стала крупнейшим транзитным пунктом на пути мигрантов, пытающихся добраться до стран-членов ЕС.

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