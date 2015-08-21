Около тысячи мигрантов прорвались в Македонию

Около тысячи нелегальных мигрантов смогли прорваться через полицейское ограждение из Греции в Македонию.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на агентство Reuters.

По меньшей мере десяти пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

В четверг власти Македонии объявили режим чрезвычайной ситуации на границе с Грецией из-за возрастающего потока беженцев в страну. После закрытия границы несколько тысяч человек провели ночь возле пропускных пунктов, а утром в пятницу попытались прорваться на территорию Македонии. Полиция страны применила слезоточивый газ для разгона толпы беженцев. В Организации Объединенных Наций выразили в связи с этим обеспокоенность.

Большинство мигрантов прибывают на границу Македонии из Сирии, Ирака и Афганистана через Грецию. Страна стала крупнейшим транзитным пунктом на пути мигрантов, пытающихся добраться до стран-членов ЕС.

Читайте такжеЕврокомиссар: мир переживает худший кризис с мигрантами со времен Второй мировойВласти Македонии ранее сообщили, что за последние два месяца более 44 тысяч человек попытались проехать через территорию Македонии далее на север Евросоюза.