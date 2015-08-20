СМИ: Из-за раскола в правящей партии в Греции могут объявить досрочные выборы

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас может объявить досрочные выборы в связи с расколом внутри правящей партии СИРИЗА относительно нового соглашения с кредиторами на 86 млрд евро.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на греческое издание Kathemirini.

Ожидается, что Ципрас проведет встречу со своими ведущими советниками в четверг днем перед тем, как принять окончательное решение.

Как отмечает издание, одна группа советников премьера призывает его провести выборы не позднее, чем в течение 20-27 сентября, чтобы правительство смогло преодолеть внутренний раскол.

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В то же время другая группа советует Ципрасу проводить выборы не ранее 11 октября для того, чтобы иметь возможность имплементировать часть реформ, предусмотренных новой программой финпомощи и построить доверительные отношения с кредиторами.

Одним из представителей первой группы является министр энергетики Греции Панос Скурлетис, который считает, что нужно решать вопрос раскола в правящей партии быстро.

"Нам нужно прояснить политический ландшафт. Нам надо знать, имеет ли правительство парламентское большинство, или нет", - отметил он в комментарии местному телевидению.

Напомним, ранее сообщалось, что Ципрас допускает проведение референдума среди членов своей партии СИРИЗА по соглашению с кредиторами.

Как известно, 20 августа Греция получила 13 млрд евро в рамках первого транша финпомощи. При этом 12 млрд из этих средств будут использованы для погашения задолженности, в том числе и бридж-кредита, который предоставлялся ранее.