Белорусов не должны "гробить" контрафактным алкоголем - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил обеспокоенность объемами поставок в республику контрафактной алкогольной продукции из России и других стран, сообщает "Новое время".

"Контрафактная продукция из России и других стран задавила страну. Кто мешает правительству защитить собственный рынок?" - говорит президент.

По словам Лукашенко, нелегальный импорт спиртного, сокращая беларусское производство, значительно вырос, поэтому нужно ввести жесткую ответственность за поставки контрафактной продукции.

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"Мы не должны допустить, чтобы белорусский народ гробили некачественными подделками и низкопробным контрафактом", - продолжил он.

Ранее УНИАН сообщал, что указ президента "О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций", который вступил в силу с 1 января 2015 года, создал условия для развития теневой экономики. Появились новые организации, которые выходили на рынок в обход указа. Например, одна организация всего за месяц в обход законодательства сумела заключить более 180 финансовых договоров, пока один из клиентов на пожаловался в Комитет госконтроля.