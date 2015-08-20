Количество раненых при взрыве в Каире выросло до 22 человек

По заявлениям властей, мощное взрывное устройство, находившееся в автомобиле, было приведено в действие дистанционно, передает Би-би-си. Взрыв произошел недалеко от здания, принадлежащего одному из силовых ведомств Египта. В результате был поврежден фасад здания.

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Звук взрыва был слышен во многих районах египетской столицы.

На месте происшествия работают пожарные, скорая помощь и полиция.

Пока никто не взял на себя ответственности за эту атаку.

В конце июня и начале июля в Каире произошло два теракта. За июльский взрыв возле консульства Италии взяла на себя ответственность экстремистская группировка "Исламское государство". В конце июня еще один взрыв произошел у президентского дворца.