С 2011 года на стороне ИГ воевали 20 тысяч иностранцев

Об этом сообщила лондонская газета The Daily Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром Soufan Group, возглавляемым бывшим агентом ФБР Али Суфаном, пишет ТАСС.

"Подсчитано, что более 20 тыс. иностранных боевиков отправились в Ирак и Сирию начиная с того момента, когда в 2011 году там разразился вооруженный конфликт", - сказано в сообщении газеты.

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По утверждению издания, "в то время как 5 тыс. тунисцев, как сообщалось, воюют в Ираке и Сирии, выезд из этой страны (Туниса) еще такого же количества удалось пресечь".

Россия, по утверждению The Daily Telegraph, занимает четвертое место в списке.

"Страны с наибольшим числом боевиков в зоне конфликта - это Тунис, Саудовская Аравия, Иордания, Россия и Франция", - сказано в материале газеты.