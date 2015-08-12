РФ проводит у границы с Украиной учения авиации по "прицельному бомбометанию"

Об этом УНИАН сообщили в российском минобороны. "В Южном военном округе проводятся плановые летно-тактические учения (ЛТУ), в которых задействовано свыше 300 пилотов, бортовых специалистов и специалистов наземных служб авиационных воинских частей 4 армии ВВС и ПВО, дислоцированных в Ростовской области. В учении задействовано около 20 летательных аппаратов, среди них фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортные вертолеты Ми-8 и транспортно-десантные Ми-26", - говорится в сообщении.

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Во время полетов на учебно-боевое применение на авиационный полигон "Копанской", расположенный в Краснодарском крае, экипажам фронтовых бомбардировщиков Су-24М предстоит выполнить "прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Бомбометание будет проходить на высотах от 500 м до 2 км. Помимо практического бомбометания, летчики отработают приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника", говорится в сообщении.

В ходе учений экипажи армейской авиации совершат около 50 вертолетовылетов, при этом отработают задачи по доставке личного состава, имущества и тяжелых грузов на внешней подвеске к месту проведения учения, посадку на неподготовленные площадки, а также поиск и эвакуацию пострадавших. Пилоты будут действовать в обстановке, максимально приближенной к боевой, подчеркивают в минобороны РФ.