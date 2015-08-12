Сегодня исполняется 15 лет со дня трагедии подлодки "Курск"

Атомная подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Крейсер участвовал в военно-морских учениях. Все 118 человек, находившихся на борту подлодки, погибли. Согласно официальной версии, причиной гибели судна стал взрыв торпеды на борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке.

В России сегодня готовятся почтить пямять погибших моряков. В частности, в Мурманской области проведут божественную литургию и панихиду, в гарнизоне, откуда подлодка ушла в последний рейс, состоится митинг. Митинги также пройдут в гарнизонах подводников Северного флота и в Мурманске.

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Также на Черноморском флоте в память о 17 моряках включат корабельные ревуны. А в самом Курске незадолго до годовщины на рекламных щитах центральной улицы разместили портреты погибших моряков.