В Польше сегодня состоится инаугурация нового президента страны Анджея Дуды.

Торжества начнутся в 10.00 по варшавскому времени (11.00 по киевскому) в Сейме, передает Польское радио.

Перед Национальным собранием (депутатами обеих палат парламента) Дуда принесет торжественную присягу президента Польши, после чего выступит с речью.

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На инаугурации Дуды ожидается около 600 гостей. Среди них: бывшие польские президенты, премьеры, министры, спикеры парламента. В церемонии примет участие также нынешний президент Бронислав Коморовский вместе с супругой.

На торжество приглашены и бывшие спикеры Сейма и Сената, а также члены правительства. Приглашение получили и председатели судов и трибуналов, президент Национального банка Польши, спикер гражданских прав и представитель прав ребенка, представители костелов и религиозных кругов, евродепутаты и дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 24 мая на президентских выборах в Польше лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Дуда победил нынешнего главу государства Коморовского.