Чехия выделит миссии ОБСЕ в Украине почти 2 миллиона крон

Решение об этом в среду примет правительство, передает Радио Прага.

Миссия будет контролировать соблюдение договоренностей о перемирии, достигнутых в Минске.

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Ранее УНИАН сообщал, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о пересмотре своей деятельности в зоне боевых действий на Донбассе из-за инцидента, который произошел возле города Счастье Луганской области.