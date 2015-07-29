Чехия выделит миссии ОБСЕ в Украине почти 2 миллиона крон

06:45, 29 июля 2015
Мир
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Чешская Республика планирует выделить на работу специальной мониторинговой миссии организации ОБСЕ в Украине сумму в размере 2,8 миллионов крон.

ktelegraf.com.ua

Решение об этом в среду примет правительство, передает Радио Прага.

Миссия будет контролировать соблюдение договоренностей о перемирии, достигнутых в Минске.

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Ранее УНИАН сообщал, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о пересмотре своей деятельности в зоне боевых действий на Донбассе из-за инцидента, который произошел возле города Счастье Луганской области.

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