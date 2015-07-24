В России осудили пожизненно националиста Горячева

Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.

"Назначить окончательное наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием в колонии особого режима", - огласил решение судья Павел Мелехин.

Адвокат Горячева Николай Полозов сказал Би-би-си, что, по его мнению, коллегия присяжных подверглась давлению со стороны прокурора и судьи, кроме того, судья не дал адвокатам представить важные доказательства и отказывал в некоторых очных ставках.

"Мы намерены обжаловать приговор в апелляционном порядке, чтобы он был рассмотрен другим судом, другой коллегией присяжных", - заявил Полозов.

Читайте такжеВ СК РФ сообщили о трех обвинительных приговорах по делу "Боевой организации русских националистов"Во время оглашения приговора Горячев упал в обморок. Судебные приставы подняли Горячева и посадили на лавку, после чего судья продолжил читать приговор.

Ранее присяжные единогласно признали Горячева виновным во всех инкриминируемых ему деяниях. Речь идет об убийствах антифашистов Федора Филатова и Ильи Джапаридзе, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, гражданина Таджикистана Салохиддина Азизова и члена группировки "Черные ястребы" Расула Халилова. По мнению коллегии, подсудимый не заслуживает снисхождения.

Горячев был задержан в Сербии в мае 2013 года по запросу генпрокуратуры России.

В убийствах также участвовал другой активист БОРН Никита Тихонов. Тихонов был ранее приговорен к пожизненному заключению за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой.

Горячев поддерживает "ДНР" и имел тесные контакты с воюющими на стороне сепаратистов праворадикалами. Одновременно часть его окружения поддерживает Украину и воюет в составе батальона "Азов".