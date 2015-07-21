В столице Дании проходит всемирный конгресс Санта Клаусов

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Мероприятие в Копенгагене началось в понедельник и продлится три дня. В нем принимают участие 125 Сант из 15 стран мира.

"Я думаю, что в этом году Санта должен брать с собой меньше печенья. Дымоходы стали уже, потому 15-20 килограммов печенья - это многовато. Пожалуй, 12 кг хватит", - сказал Санта Клаус из Вашингтона.

Кроме того, Санта Клаусы на конгрессе намерены обсудить, какие подарки дарить в этом году.

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В понедельник Санты в сопровождении эльфов и мужчины в костюме елки прошли шествием по центру Копенгагена, а также посетили статую Русалочки. Они пели рождественские песни и фотографировались с желающими. Несмотря на летнюю жару, Санта Клаусы были одеты в свои традиционные костюмы.