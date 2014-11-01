Умер Санта Клаус из рекламы Coca-Cola

01:27, 01 ноября 2014
Мир
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На 87-м году ушел из жизни британец Джон Мур, известный всему миру как добрый Санта-Клаус из рекламы компании Coca-Cola

amurburg.ru

Об этом пишет британское издание Independent, сообщает Еспресо.TV.

Санту похоронили в городке Берджес Хилл графства Сассекс. Дань уважения пришли отдать тысячи людей. В Берджес-Хилл Мур много раз проводил благотворительные вечера в костюме рождественского героя. Он не был профессиональным актером и подрабатывал таксистом, а также барменом в пабе.

Компания Coca-Cola начала использовать Санта Клауса для рекламы своей продукции в тридцатых годах прошлого века. Мур был лицом Coca-Cola в течение нескольких десятков лет.

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