Умер Санта Клаус из рекламы Coca-Cola

Об этом пишет британское издание Independent, сообщает Еспресо.TV.

Санту похоронили в городке Берджес Хилл графства Сассекс. Дань уважения пришли отдать тысячи людей. В Берджес-Хилл Мур много раз проводил благотворительные вечера в костюме рождественского героя. Он не был профессиональным актером и подрабатывал таксистом, а также барменом в пабе.

Компания Coca-Cola начала использовать Санта Клауса для рекламы своей продукции в тридцатых годах прошлого века. Мур был лицом Coca-Cola в течение нескольких десятков лет.