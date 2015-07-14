В Госдуме грозятся заблокировать счета британской корпорации BBC в России

В Госдуме предлагают зеркально ответить Великобритании на закрытие счетов МИА "Россия сегодня" и заблокировать счета корпорации BBC.

Об этом заявил глава комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков, передает РИА Новости.

"С другой стороны, есть вызывающие акции, например, арест счетов агентства "Россия сегодня" в Лондоне. Мне кажется, что методы тихой дипломатии, непубличной дипломатии сочетать с методами зеркального действия. Почему бы, скажем, не применить те же меры телерадиокорпорации BBC в Москве. Здесь есть и другие британские компании, которые занимаются информационной деятельностью. Мне кажется, что следовало бы рассмотреть такую возможную меру", — сказал Пушков на пресс-конференции.

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"На каких основаниях британское правительство это делает. Они обвиняют "Россию сегодня" в пропаганде. Но, как я вас уверяю, что если прочитать внимательно, и даже невнимательно, те материалы, которые публикует и выводит в эфир BBC — там огромное количество пропагандистских элементов, вещей, не соответствующих действительности. Поэтому мы должны договориться с нашими западными контрагентами — либо все СМИ действуют спокойно, никто их не трогает, но если они ожидают такие правила игры, то почему они ожидают, что мы их не будем нарушать", — добавил он.

Как ранее сообщалось, счет представительства МИА "Россия сегодня", в состав которого входит пропагандистский канал Russia Today и РИА "Новости", в Великобритании в банке Barclay's был закрыт из-за санкций британского казначейства.

Отмечается, что в МИД РФ потребовали от британских властей срочно разъяснить ситуацию с закрытием счета МИА "Россия Сегодня" в банке Barclay's.